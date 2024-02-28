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Нехорошков Александр Киприанович

Место рождения

Муново, Елабужский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Киприан Федорович Куприан Куприан/Киприан Федорович

Мать: Нехорошкова Мавра Архиповна

Муново, Елабужский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
01.01.1812

Жена: Нехорошкова Агафия Васильевна

Рождение ребёнка
11.01.1818

Дочь: Бердникова Марина Александровна

Мать ребёнка: Нехорошкова Агафия Васильевна

Муново, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1822

Сын: Нехорошков Лука Александрович

Мать ребёнка: Нехорошкова Агафия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нехорошкова Агафия Васильевна

Смерть
Неизвестно
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