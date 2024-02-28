Нехорошков Александр Киприанович
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Бракосочетание
01.01.1812
Рождение ребёнка
11.01.1818
Дочь: Бердникова Марина Александровна
Мать ребёнка: Нехорошкова Агафия Васильевна
Рождение ребёнка
1822
Сын: Нехорошков Лука Александрович
Мать ребёнка: Нехорошкова Агафия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нехорошкова Агафия Васильевна
Смерть
Неизвестно