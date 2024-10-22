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Нехорошкова Мавра Архиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киприан Федорович Куприан Куприан/Киприан Федорович

Рождение ребёнка
1787

Сын: Нехорошков Яков Киприанович

Отец ребёнка: Киприан Федорович Куприан Куприан/Киприан Федорович

Рождение ребёнка
1791

Сын: Нехорошков Александр Киприанович

Отец ребёнка: Киприан Федорович Куприан Куприан/Киприан Федорович

Рождение ребёнка
1796

Дочь: (Нехорошкова) Ефимия Куприановна

Отец ребёнка: Киприан Федорович Куприан Куприан/Киприан Федорович

Рождение ребёнка
1798

Дочь: (Нехорошкова) Стефанида Куприановна

Отец ребёнка: Киприан Федорович Куприан Куприан/Киприан Федорович

Рождение ребёнка
1812

Сын: Нехорошков Дорофей Киприанович

Отец ребёнка: Киприан Федорович Куприан Куприан/Киприан Федорович

Смерть
Неизвестно

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