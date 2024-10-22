Нехорошкова Мавра Архиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1787
Рождение ребёнка
1791
Сын: Нехорошков Александр Киприанович
Отец ребёнка: Киприан Федорович Куприан Куприан/Киприан Федорович
Рождение ребёнка
1796
Рождение ребёнка
1798
Дочь: (Нехорошкова) Стефанида Куприановна
Отец ребёнка: Киприан Федорович Куприан Куприан/Киприан Федорович
Рождение ребёнка
1812
Сын: Нехорошков Дорофей Киприанович
Отец ребёнка: Киприан Федорович Куприан Куприан/Киприан Федорович
Смерть
Неизвестно