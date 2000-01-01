деревня Муново, деревня Муново, Елабужский уезд, Вятская губерния (на 1859) — Familio

Муново

Елабужский уезд, Вятская губерния (на 1859)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Прошение Нехорошкова Филиппа Макеевича, крестьянина Вятской губернии Елабужского уезда Пьяноборской волости деревни Муновой, к Заведующему переселением Хабаровского Подра Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Елабужский уезд
3764Мунова, д. удел.при р. Каме.926037185192
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