Нехорошкова (Порубова) Агафия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нехорошкова (Порубова) Агафия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Порубов Василий Кондратьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
01.01.1812

Муж: Нехорошков Александр Киприанович

Рождение ребёнка
11.01.1818

Дочь: Бердникова Марина Александровна

Отец ребёнка: Нехорошков Александр Киприанович

Муново, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1822

Сын: Нехорошков Лука Александрович

Отец ребёнка: Нехорошков Александр Киприанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нехорошков Александр Киприанович

Смерть
Неизвестно
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