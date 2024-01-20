Нехорошкова (Порубова) Агафия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Порубов Василий Кондратьевич
Бракосочетание
01.01.1812
Рождение ребёнка
11.01.1818
Дочь: Бердникова Марина Александровна
Отец ребёнка: Нехорошков Александр Киприанович
Муново, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1822
Сын: Нехорошков Лука Александрович
Отец ребёнка: Нехорошков Александр Киприанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нехорошков Александр Киприанович
Смерть
Неизвестно