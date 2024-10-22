Бердникова (Нехорошкова) Марина Александровна
Место рождения
Дата рождения11.01.1818
Дата смерти21.02.1881
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1818
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бердников Леонтий Петрович
Отец ребёнка: Бердников Петр Гавриилович
Рождение ребёнка
26.01.1836
Дочь: (Нехорошкова) Анна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
?.07.1836
Рождение ребёнка
1837
Дочь: (Бердникова) Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Бердников Петр Гавриилович
Рождение ребёнка
1840
Сын: Бердников Авраамий Петрович
Отец ребёнка: Бердников Петр Гавриилович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Бердникова) Гликерия Петровна
Отец ребёнка: Бердников Петр Гавриилович
Рождение ребёнка
20.01.1846
Сын: Бердников Климент Петрович
Отец ребёнка: Бердников Петр Гавриилович
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Бердников Петр Гавриилович
Рождение ребёнка
1858
Сын: Бердников Михаил Петрович
Отец ребёнка: Бердников Петр Гавриилович
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Бердников Петр Гавриилович
Смерть
21.02.1881