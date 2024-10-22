Бердникова (Нехорошкова) Марина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бердникова (Нехорошкова) Марина Александровна

Место рождения

Муново, Елабужский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

11.01.1818

Дата смерти

21.02.1881

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1818

Отец: Нехорошков Александр Киприанович

Мать: Нехорошкова (Порубова) Агафия Васильевна

Муново, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бердников Леонтий Петрович

Отец ребёнка: Бердников Петр Гавриилович

Коновалово, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
26.01.1836

Дочь: (Нехорошкова) Анна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
?.07.1836

Муж: Бердников Петр Гавриилович

Рождение ребёнка
1837

Дочь: (Бердникова) Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Бердников Петр Гавриилович

Коновалово, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1840

Сын: Бердников Авраамий Петрович

Отец ребёнка: Бердников Петр Гавриилович

Коновалово, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Бердникова) Гликерия Петровна

Отец ребёнка: Бердников Петр Гавриилович

Коновалово, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
20.01.1846

Сын: Бердников Климент Петрович

Отец ребёнка: Бердников Петр Гавриилович

Коновалово, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1856

Сын: Бердников Лев Петрович

Отец ребёнка: Бердников Петр Гавриилович

Коновалово, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1858

Сын: Бердников Михаил Петрович

Отец ребёнка: Бердников Петр Гавриилович

Коновалово, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1858

Сын: Бердников Павел Петрович

Отец ребёнка: Бердников Петр Гавриилович

Коновалово, Елабужский уезд, Вятская губерния
Смерть
21.02.1881
Коновалово, Елабужский уезд, Вятская губерния

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