Бердников Климент Петрович
Место рождения
Дата рождения20.01.1846
Дата смерти13.10.1899
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1846
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бердникова) Ефросиния Климентовна
Мать ребёнка: Бердникова (Кочнева) Неонила Зиновьевна
Бракосочетание
16.01.1865
Рождение ребёнка
1866
Сын: Бердников Гавриил Климентович
Мать ребёнка: Бердникова (Кочнева) Неонила Зиновьевна
Рождение ребёнка
08.07.1875
Дочь: Гурьева (Бердникова) Ольга Климентовна
Мать ребёнка: Бердникова (Кочнева) Неонила Зиновьевна
Рождение ребёнка
1877
Сын: Бердников Григорий Климентович
Мать ребёнка: Бердникова (Кочнева) Неонила Зиновьевна
Рождение ребёнка
1880
Сын: Бердников Дмитрий Климентович
Мать ребёнка: Бердникова (Кочнева) Неонила Зиновьевна
Смерть
13.10.1899