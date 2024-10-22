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Бердников Климент Петрович

Место рождения

Коновалово, Елабужский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

20.01.1846

Дата смерти

13.10.1899

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1846

Отец: Бердников Петр Гавриилович

Мать: Бердникова (Нехорошкова) Марина Александровна

Коновалово, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бердникова) Ефросиния Климентовна

Мать ребёнка: Бердникова (Кочнева) Неонила Зиновьевна

Коновалово, Елабужский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
16.01.1865

Жена: Бердникова (Кочнева) Неонила Зиновьевна

Рождение ребёнка
1866

Сын: Бердников Гавриил Климентович

Мать ребёнка: Бердникова (Кочнева) Неонила Зиновьевна

Коновалово, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
08.07.1875

Дочь: Гурьева (Бердникова) Ольга Климентовна

Мать ребёнка: Бердникова (Кочнева) Неонила Зиновьевна

Коновалово, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1877

Сын: Бердников Григорий Климентович

Мать ребёнка: Бердникова (Кочнева) Неонила Зиновьевна

Коновалово, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1880

Сын: Бердников Дмитрий Климентович

Мать ребёнка: Бердникова (Кочнева) Неонила Зиновьевна

Коновалово, Елабужский уезд, Вятская губерния
Смерть
13.10.1899

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