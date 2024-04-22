Гурьева (Бердникова) Ольга Климентовна
Место рождения
Дата рождения08.07.1875
Дата смерти06.07.1922
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1875
Бракосочетание
14.10.1896
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Гурьев Алексей Кириллович
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Ирина Алексеевна
Отец ребёнка: Гурьев Алексей Кириллович
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Гурьев Алексей Кириллович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Пелагея Алексеевна
Отец ребёнка: Гурьев Алексей Кириллович
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Гурьев Алексей Кириллович
Рождение ребёнка
1907
Сын: Гурьев Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Гурьев Алексей Кириллович
Рождение ребёнка
1908
Сын: Гурьев Леонтий Алексеевич
Отец ребёнка: Гурьев Алексей Кириллович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Гурьев Афанасий Алексеевич
Отец ребёнка: Гурьев Алексей Кириллович
Рождение ребёнка
03.08.1911
Отец ребёнка: Гурьев Алексей Кириллович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Марфа Алексеевна
Отец ребёнка: Гурьев Алексей Кириллович
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Гурьев Алексей Кириллович
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Гурьев Алексей Кириллович
Рождение ребёнка
1921
Сын: Гурьев Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Гурьев Алексей Кириллович
Смерть
06.07.1922
Причина смерти: от поноса