Гурьева (Бердникова) Ольга Климентовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурьева (Бердникова) Ольга Климентовна

Место рождения

Коновалово, Елабужский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

08.07.1875

Дата смерти

06.07.1922

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1875

Отец: Бердников Климент Петрович

Мать: Бердникова Неонила Зиновьевна

Коновалово, Елабужский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
14.10.1896

Муж: Гурьев Алексей Кириллович

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Гурьев Алексей Кириллович

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Ирина Алексеевна

Отец ребёнка: Гурьев Алексей Кириллович

Красный Бор, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1899

Сын: Гурьев Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Гурьев Алексей Кириллович

Красный Бор, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Пелагея Алексеевна

Отец ребёнка: Гурьев Алексей Кириллович

Рождение ребёнка
1904

Сын: Гурьев Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Гурьев Алексей Кириллович

Красный Бор, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1907

Сын: Гурьев Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Гурьев Алексей Кириллович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Гурьев Леонтий Алексеевич

Отец ребёнка: Гурьев Алексей Кириллович

Красный Бор, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1910

Сын: Гурьев Афанасий Алексеевич

Отец ребёнка: Гурьев Алексей Кириллович

Рождение ребёнка
03.08.1911

Сын: Гурьев Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Гурьев Алексей Кириллович

Красный Бор, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Марфа Алексеевна

Отец ребёнка: Гурьев Алексей Кириллович

Красный Бор, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1915

Сын: Гурьев Стефан Алексеевич

Отец ребёнка: Гурьев Алексей Кириллович

Рождение ребёнка
1918

Сын: Гурьев Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Гурьев Алексей Кириллович

Рождение ребёнка
1921

Сын: Гурьев Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Гурьев Алексей Кириллович

Смерть
06.07.1922
Красный Бор, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: от поноса
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