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Гурьев Иван Алексеевич

Место рождения

Новый Пьяный Бор

Дата рождения

03.08.1911

Дата смерти

10.07.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1911

Отец: Гурьев Алексей Кириллович

Мать: Гурьева (Бердникова) Ольга Климентовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гурьева (Гурьянова) Валентина Павловна

Рождение ребёнка
06.01.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гурьева (Гурьянова) Валентина Павловна

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Холкина (Гурьева) Фаина Ивановна

Мать ребёнка: Гурьева (Гурьянова) Валентина Павловна

Смерть
10.07.1944
Причина смерти: убит в бою

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