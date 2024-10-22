Гурьев Иван Алексеевич
Место рожденияНовый Пьяный Бор
Дата рождения03.08.1911
Дата смерти10.07.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1911
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.01.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гурьева (Гурьянова) Валентина Павловна
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Холкина (Гурьева) Фаина Ивановна
Мать ребёнка: Гурьева (Гурьянова) Валентина Павловна
Смерть
10.07.1944
Причина смерти: убит в бою