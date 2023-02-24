Князькин Михей Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Князькин Михей Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Князькина ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
31.01.1899

Сын: Князькин Иван Михеевич

Мать ребёнка: Князькина Юлиания Стефановна

с.Ст.Малыкла, Новомалыклинский район
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Арина (Орена) Михеевна

Мать ребёнка: Князькина Юлиания Стефановна

с.Старая Малыкла, Новомалыклинский район
Рождение ребёнка
1904

Сын: Князькин Степан Михеевич

Мать ребёнка: Князькина Юлиания Стефановна

с.Старая Малыкла, Новомалыклинский район
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Пятайкина Василиса Михеевна

Мать ребёнка: Князькина Юлиания Стефановна

Рождение ребёнка
15.03.1912

Дочь: Анюта Михеевна

Мать ребёнка: Князькина Юлиания Стефановна

с.Старая Малыкла, Новомалыклинский район
Рождение ребёнка
1914

Сын: Князькин Парфирий Михеевич

Мать ребёнка: Князькина Юлиания Стефановна

с.Старая Малыкла, Новомалыклинский район
Смерть
Неизвестно
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