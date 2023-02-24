Князькин Михей Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Князькина ?
Мать: ?
Рождение ребёнка
31.01.1899
Мать ребёнка: Князькина Юлиания Стефановна
с.Ст.Малыкла, Новомалыклинский район
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Арина (Орена) Михеевна
Мать ребёнка: Князькина Юлиания Стефановна
с.Старая Малыкла, Новомалыклинский район
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Князькина Юлиания Стефановна
с.Старая Малыкла, Новомалыклинский район
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Пятайкина Василиса Михеевна
Мать ребёнка: Князькина Юлиания Стефановна
Рождение ребёнка
15.03.1912
Дочь: Анюта Михеевна
Мать ребёнка: Князькина Юлиания Стефановна
с.Старая Малыкла, Новомалыклинский район
Рождение ребёнка
1914
Сын: Князькин Парфирий Михеевич
Мать ребёнка: Князькина Юлиания Стефановна
с.Старая Малыкла, Новомалыклинский район
Смерть
Неизвестно