Князькина Юлиания Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.01.1899
Отец ребёнка: Князькин Михей Семенович
с.Ст.Малыкла, Новомалыклинский район
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Арина (Орена) Михеевна
Отец ребёнка: Князькин Михей Семенович
с.Старая Малыкла, Новомалыклинский район
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Князькин Михей Семенович
с.Старая Малыкла, Новомалыклинский район
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Пятайкина Василиса Михеевна
Отец ребёнка: Князькин Михей Семенович
Рождение ребёнка
15.03.1912
Дочь: Анюта Михеевна
Отец ребёнка: Князькин Михей Семенович
с.Старая Малыкла, Новомалыклинский район
Рождение ребёнка
1914
Сын: Князькин Парфирий Михеевич
Отец ребёнка: Князькин Михей Семенович
с.Старая Малыкла, Новомалыклинский район
Смерть
Неизвестно