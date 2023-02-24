(Князькина) Анюта Михеевна
Место рожденияс.Старая Малыкла, Новомалыклинский район
Дата рождения15.03.1912
Дата смерти22.09.1993
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1912
с.Старая Малыкла, Новомалыклинский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чирков Василий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.09.1993
с.Старая Малыкла, Новомалыклинский район