(Князькина) Анюта Михеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Князькина) Анюта Михеевна

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Место рождения

с.Старая Малыкла, Новомалыклинский район

Дата рождения

15.03.1912

Дата смерти

22.09.1993

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1912

Отец: Князькин Михей Семенович

Мать: Князькина Юлиания Стефановна

с.Старая Малыкла, Новомалыклинский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чирков Василий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чирков Василий Андреевич

Смерть
22.09.1993
с.Старая Малыкла, Новомалыклинский район
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