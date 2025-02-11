Пятайкина (Князькина) Василиса Михеевна 1908 — найти родственников по фамилии на Familio

Пятайкина (Князькина) Василиса Михеевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1908

умерла Неизвестно

Отец
Князькин Михей Семенович04.08.1878 г.р.
Мать
Князькина Юлиания СтефановнаНеизвестно г.р.
Дети
Учелькина (Пятайкина) Антонина Павловна15.10.1933 г.р.
Семёнкина (Пятайкина) Валентина ПавловнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Князькин Михей Семенович

Мать: Князькина Юлиания Стефановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семёнкина (Пятайкина) Валентина Павловна

Отец ребёнка: Пятайкин Павел Петрович

Старая Малыкла, Новомалыклинский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
15.10.1933

Дочь: Учелькина (Пятайкина) Антонина Павловна

Отец ребёнка: Пятайкин Павел Петрович

Старая Малыкла, Новомалыклинский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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