Пятайкина (Князькина) Василиса Михеевна
женский, родилась 1908
умерла Неизвестно
ОтецКнязькин Михей Семенович04.08.1878 г.р.
МатьКнязькина Юлиания СтефановнаНеизвестно г.р.
Дети
Учелькина (Пятайкина) Антонина Павловна15.10.1933 г.р.
Семёнкина (Пятайкина) Валентина ПавловнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семёнкина (Пятайкина) Валентина Павловна
Отец ребёнка: Пятайкин Павел Петрович
Старая Малыкла, Новомалыклинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.10.1933
Дочь: Учелькина (Пятайкина) Антонина Павловна
Отец ребёнка: Пятайкин Павел Петрович
Старая Малыкла, Новомалыклинский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно