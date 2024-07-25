Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

1919

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Иван Георгиевич

Мать: Пелагея Иосифовна

Рождение ребёнка
07.11.1914

Сын: Симаков Григорий Александрович

Отец ребёнка: Симаков Александр Прокопьевич

Рождение ребёнка
28.06.1915

Сын: Петр

Отец ребёнка: Симаков Александр Прокопьевич

Рождение ребёнка
29.04.1917

Дочь: Антонина

Отец ребёнка: Симаков Александр Прокопьевич

Рождение ребёнка
21.07.1918

Сын: Иван Александрович

Отец ребёнка: Симаков Александр Прокопьевич

Смерть
1919

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