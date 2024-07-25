Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти1919
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Иван Георгиевич
Мать: Пелагея Иосифовна
Рождение ребёнка
07.11.1914
Сын: Симаков Григорий Александрович
Отец ребёнка: Симаков Александр Прокопьевич
Рождение ребёнка
28.06.1915
Сын: Петр
Отец ребёнка: Симаков Александр Прокопьевич
Рождение ребёнка
29.04.1917
Дочь: Антонина
Отец ребёнка: Симаков Александр Прокопьевич
Рождение ребёнка
21.07.1918
Сын: Иван Александрович
Отец ребёнка: Симаков Александр Прокопьевич
Смерть
1919