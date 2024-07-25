Симаков Александр Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти1957
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Рождение ребёнка
07.11.1914
Сын: Симаков Григорий Александрович
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
28.06.1915
Сын: Петр
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
29.04.1917
Дочь: Антонина
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
21.07.1918
Сын: Иван Александрович
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
19.01.1925
Дочь: Виноградова (Симакова) Анна Александровна
Мать ребёнка: Евдокия
Смерть
1957