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Симаков Александр Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

1957

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Симаков Прокопий Ильич

Мать: Симакова (Чистякова) Стефанида Алимпиевна

Рождение ребёнка
07.11.1914

Сын: Симаков Григорий Александрович

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
28.06.1915

Сын: Петр

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
29.04.1917

Дочь: Антонина

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
21.07.1918

Сын: Иван Александрович

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
19.01.1925

Дочь: Виноградова (Симакова) Анна Александровна

Мать ребёнка: Евдокия

Смерть
1957

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