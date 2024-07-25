Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

1892 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1915

Отец: Симаков Александр Прокопьевич

Мать: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

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