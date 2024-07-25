Симаков Григорий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1914
Дата смерти23.03.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1914
Отец: Симаков Александр Прокопьевич
Мать: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Симакова (Чистякова) Мария Иларионовна
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Симакова (Чистякова) Мария Иларионовна
Смерть
23.03.1990