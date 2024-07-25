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Симаков Григорий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1914

Дата смерти

23.03.1990

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

1892 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1914

Отец: Симаков Александр Прокопьевич

Мать: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Симакова (Чистякова) Мария Иларионовна

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Симакова (Чистякова) Мария Иларионовна

Смерть
23.03.1990

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