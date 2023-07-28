Почукаева Хрестинья
Место рождения
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Почукаева София Ивановна
Отец ребёнка: Почукаев Иван Гуреевич
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Почукаев Емельян Иванович
Отец ребёнка: Почукаев Иван Гуреевич
Рождение ребёнка
Около 1817
Сын: Почукаев Никифор Иванович
Отец ребёнка: Почукаев Иван Гуреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно