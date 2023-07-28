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Почукаева Хрестинья

Место рождения

Ваново, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1765 по 1786 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Ваново, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Почукаева София Ивановна

Отец ребёнка: Почукаев Иван Гуреевич

Ваново, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Почукаев Емельян Иванович

Отец ребёнка: Почукаев Иван Гуреевич

Ваново, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Почукаев Никифор Иванович

Отец ребёнка: Почукаев Иван Гуреевич

Ваново, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Почукаев Иван Гуреевич

Смерть
Неизвестно