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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о Чуркине Иване Сергеевиче, крестьянине Тамбовской губ., Шацкого уезда, Вановской волости, с. Вановье, обвинявшемся, в оскорблении царской фамилии (ст. 246). 1900–19 Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2982Ваповье, с. каз.при рч. Вопше.313142715541600Церковь православная 1. Училище. Мельница.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1201. Вановье, село бывшее государственное, при речке Вопше и Вановке, дворов 527, жителей 3897, волостное правление (уездный город в 31 версте), церковь православная, шк Показать все
Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
село Вановье«Алгасовское» п.-т. отд. Моршанского уезда3110
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Вановье
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
65254Вановосело53°46'41°36'N-37-084
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
68616412101с Вановосело