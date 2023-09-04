село Ваново, село Ваново, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Ваново

Моршанский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Тамбовской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
Дело о Чуркине Иване Сергеевиче, крестьянине Тамбовской губ., Шацкого уезда, Вановской волости, с. Вановье, обвинявшемся, в оскорблении царской фамилии (ст. 246). 1900–19 Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Шацкий уезд
2982Ваповье, с. каз.при рч. Вопше.313142715541600Церковь православная 1. Училище. Мельница.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Шацкий уезд, Вановская волость
1201. Вановье, село бывшее государственное, при речке Вопше и Вановке, дворов 527, жителей 3897, волостное правление (уездный город в 31 версте), церковь православная, шк Показать все

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Шацкий уезд, Вановская волость
село Вановье«Алгасовское» п.-т. отд. Моршанского уезда3110

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Тамбовская губерния, Шацкий уезд, Ваковская волость
село Вановье

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Моршанский район
65254Вановосело53°46'41°36'N-37-084

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Моршанский муниципальный район, Сельское поселение Вановский сельсовет
68616412101с Вановосело
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