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Почукаев Иван Гуреевич

Место рождения

Ваново, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

С 1765 по 1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1765 по 1786

Отец: Почукаев Гурей Васильевич

Мать: Почукаева Авдотья

Ваново, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Почукаева София Ивановна

Мать ребёнка: Почукаева Хрестинья

Ваново, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Почукаев Емельян Иванович

Мать ребёнка: Почукаева Хрестинья

Ваново, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Почукаев Никифор Иванович

Мать ребёнка: Почукаева Хрестинья

Ваново, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Почукаева Хрестинья

Смерть
Неизвестно