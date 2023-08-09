Почукаев Иван Гуреевич
Место рождения
Дата рожденияС 1765 по 1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
С 1765 по 1786
Отец: Почукаев Гурей Васильевич
Мать: Почукаева Авдотья
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Почукаева София Ивановна
Мать ребёнка: Почукаева Хрестинья
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Почукаев Емельян Иванович
Мать ребёнка: Почукаева Хрестинья
Рождение ребёнка
Около 1817
Сын: Почукаев Никифор Иванович
Мать ребёнка: Почукаева Хрестинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Почукаева Хрестинья
Смерть
Неизвестно