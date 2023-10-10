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Почукаев Никифор Иванович

Место рождения

Ваново, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: Почукаев Иван Гуреевич

Мать: Почукаева Хрестинья

Ваново, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Почукаева Авдотья Никифоровна

Мать ребёнка: Почукаева Федосья Федоровна

Ваново, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Почукаева Афимья Никифоровна

Мать ребёнка: Почукаева Федосья Федоровна

Ваново, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Почукаев Василий Никифорович

Мать ребёнка: Почукаева Федосья Федоровна

Ваново, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Почукаева Вассилиса Никифоровна

Мать ребёнка: Почукаева Федосья Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Почукаева Федосья Федоровна

Смерть
Неизвестно
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