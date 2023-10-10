Почукаев Никифор Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817
Отец: Почукаев Иван Гуреевич
Мать: Почукаева Хрестинья
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Почукаева Авдотья Никифоровна
Мать ребёнка: Почукаева Федосья Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Почукаева Афимья Никифоровна
Мать ребёнка: Почукаева Федосья Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Почукаев Василий Никифорович
Мать ребёнка: Почукаева Федосья Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Почукаева Вассилиса Никифоровна
Мать ребёнка: Почукаева Федосья Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно