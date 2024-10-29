Персанова Рахвалова (Дусалеева) Наталья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Персанова Рахвалова (Дусалеева) Наталья Михайловна

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Место рождения

гор. Катта-Курган, Самаркандская обл., Узбекская ССР

Дата рождения

04.11.1947

Пол

Женский

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1947

Отец: Дусалеев Михаил Искалеевич

Мать: (Петрова) Галина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рахвалов Валерий Карпович

Рождение ребёнка
08.02.1970

Дочь: Руссович (Рахвалова) Елена Валерьевна

Отец ребёнка: Рахвалов Валерий Карпович

Рождение ребёнка
01.11.1975

Сын: Рахвалов Константин Валерьевич

Отец ребёнка: Рахвалов Валерий Карпович

Бракосочетание
1990

Муж: Персанов Виктор Алексеевич

Рождение ребёнка
15.12.1991

Дочь: Персанова Полина Викторовна

Отец ребёнка: Персанов Виктор Алексеевич

Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область

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