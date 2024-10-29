Персанова Рахвалова (Дусалеева) Наталья Михайловна
Место рождениягор. Катта-Курган, Самаркандская обл., Узбекская ССР
Дата рождения04.11.1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1947
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.02.1970
Дочь: Руссович (Рахвалова) Елена Валерьевна
Отец ребёнка: Рахвалов Валерий Карпович
Рождение ребёнка
01.11.1975
Сын: Рахвалов Константин Валерьевич
Отец ребёнка: Рахвалов Валерий Карпович
Бракосочетание
1990
Рождение ребёнка
15.12.1991
Дочь: Персанова Полина Викторовна
Отец ребёнка: Персанов Виктор Алексеевич
Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область