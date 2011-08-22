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(Петрова) Галина Васильевна

Место рождения

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область

Дата рождения

14.12.1928

Дата смерти

22.08.2011

Пол

Женский

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1928

Отец: Петров Василий Михайлович

Мать: Петрова (Рыжова) Евгения Ивановна

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Никонор Филипович

Бракосочетание
1947

Муж: Дусалеев Михаил Искалеевич

Рождение ребёнка
04.11.1947

Дочь: Персанова Рахвалова (Дусалеева) Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Дусалеев Михаил Искалеевич

Рождение ребёнка
26.09.1951

Дочь: Табунщикова (Ивановна) Евгения Никаноровна

Отец ребёнка: Иванов Никонор Филипович

Рождение ребёнка
05.08.1955

Дочь: Быкова (Иванова) Маргарита Никаноровна

Отец ребёнка: Иванов Никонор Филипович

Рождение ребёнка
14.04.1969

Дочь: Ахунова (Иванова) Анжела Никаноровна

Отец ребёнка: Иванов Никонор Филипович

Смерть
22.08.2011

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