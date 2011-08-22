(Петрова) Галина Васильевна
Место рождения
Дата рождения14.12.1928
Дата смерти22.08.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1928
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
1947
Рождение ребёнка
04.11.1947
Дочь: Персанова Рахвалова (Дусалеева) Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Дусалеев Михаил Искалеевич
Рождение ребёнка
26.09.1951
Дочь: Табунщикова (Ивановна) Евгения Никаноровна
Отец ребёнка: Иванов Никонор Филипович
Рождение ребёнка
05.08.1955
Дочь: Быкова (Иванова) Маргарита Никаноровна
Отец ребёнка: Иванов Никонор Филипович
Рождение ребёнка
14.04.1969
Дочь: Ахунова (Иванова) Анжела Никаноровна
Отец ребёнка: Иванов Никонор Филипович
Смерть
22.08.2011