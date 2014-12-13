Дусалеев Михаил Искалеевич
Место рождения
Дата рождения15.12.1923
Дата смерти13.12.2014
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
подполковник
Бракосочетание
1947
Рождение ребёнка
04.11.1947
Дочь: Персанова Рахвалова (Дусалеева) Наталья Михайловна
Мать ребёнка: (Петрова) Галина Васильевна
Смерть
13.12.2014