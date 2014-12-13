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Дусалеев Михаил Искалеевич

Место рождения

Жигалино, Ташлинский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

15.12.1923

Дата смерти

13.12.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Жигалино, Ташлинский муниципальный район, Оренбургская область
Работа или профессия
Неизвестно
подполковник
Бракосочетание
1947

Жена: (Петрова) Галина Васильевна

Рождение ребёнка
04.11.1947

Дочь: Персанова Рахвалова (Дусалеева) Наталья Михайловна

Мать ребёнка: (Петрова) Галина Васильевна

Смерть
13.12.2014

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