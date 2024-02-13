Рахвалов Константин Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахвалов Константин Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1975

Пол

Мужской

Отец

1945 г.р.

Мать

1947 г.р.

Жена

1977 г.р.

Дети

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Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1975

Отец: Рахвалов Валерий Карпович

Мать: Персанова Рахвалова (Дусалеева) Наталья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рахвалова (Куренщикова) Ольга Викторовна

Рождение ребёнка
07.02.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рахвалова (Куренщикова) Ольга Викторовна

Рождение ребёнка
27.06.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рахвалова (Куренщикова) Ольга Викторовна

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