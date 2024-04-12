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Рюмин Емельян Егорович

Место рождения

Слободка, Черемисская волость, Макарьевский уезд

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Рюмин Егор Григорьевич

Мать: Рюмина Авдотья Михайловна

Слободка, Черемисская волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
1825

Сын: Рюмин Яков Емельянович

Мать ребёнка: Рюмина Ульяна

Слободка, Черемисская волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
1828

Сын: Рюмин Дмитрий Емельянович

Мать ребёнка: Рюмина Ульяна

Слободка, Черемисская волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Оксинья Емельяновна

Мать ребёнка: Рюмина Ульяна

Слободка, Черемисская волость, Макарьевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рюмина Ульяна

Смерть
Неизвестно
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