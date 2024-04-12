Рюмин Емельян Егорович
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Рюмин Егор Григорьевич
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Рюмина Ульяна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Рюмин Дмитрий Емельянович
Мать ребёнка: Рюмина Ульяна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Оксинья Емельяновна
Мать ребёнка: Рюмина Ульяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рюмина Ульяна
Смерть
Неизвестно