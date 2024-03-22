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Рюмина Авдотья Михайловна

Место рождения

Лубянцы, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Лубянцы, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Татьяна Егоровна

Отец ребёнка: Рюмин Егор Григорьевич

Слободка, Черемисская волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Акулина Егоровна

Отец ребёнка: Рюмин Егор Григорьевич

Слободка, Черемисская волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Оксинья Егоровна

Отец ребёнка: Рюмин Егор Григорьевич

Слободка, Черемисская волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
1802

Сын: Рюмин Игнатий Егорович

Отец ребёнка: Рюмин Егор Григорьевич

Слободка, Черемисская волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
1807

Сын: Рюмин Емельян Егорович

Отец ребёнка: Рюмин Егор Григорьевич

Слободка, Черемисская волость, Макарьевский уезд
Смерть
Неизвестно
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