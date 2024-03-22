Рюмина Авдотья Михайловна
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Татьяна Егоровна
Отец ребёнка: Рюмин Егор Григорьевич
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Акулина Егоровна
Отец ребёнка: Рюмин Егор Григорьевич
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Оксинья Егоровна
Отец ребёнка: Рюмин Егор Григорьевич
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Рюмин Егор Григорьевич
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Рюмин Егор Григорьевич
Смерть
Неизвестно