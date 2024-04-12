Рюмин Егор Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Рюмин Григорий Леонтьевич
Мать: Рюмина Матрёна Ивановна
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Татьяна Егоровна
Мать ребёнка: Рюмина Авдотья Михайловна
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Акулина Егоровна
Мать ребёнка: Рюмина Авдотья Михайловна
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Оксинья Егоровна
Мать ребёнка: Рюмина Авдотья Михайловна
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: Рюмина Авдотья Михайловна
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Рюмина Авдотья Михайловна
Смерть
Неизвестно