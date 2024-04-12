Рюмин Егор Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРюмин Егор Григорьевич

Рюмин Егор Григорьевич

Место рождения

Слободка, Черемисская волость, Макарьевский уезд

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Рюмин Григорий Леонтьевич

Мать: Рюмина Матрёна Ивановна

Слободка, Черемисская волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Татьяна Егоровна

Мать ребёнка: Рюмина Авдотья Михайловна

Слободка, Черемисская волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Акулина Егоровна

Мать ребёнка: Рюмина Авдотья Михайловна

Слободка, Черемисская волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Оксинья Егоровна

Мать ребёнка: Рюмина Авдотья Михайловна

Слободка, Черемисская волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
1802

Сын: Рюмин Игнатий Егорович

Мать ребёнка: Рюмина Авдотья Михайловна

Слободка, Черемисская волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
1807

Сын: Рюмин Емельян Егорович

Мать ребёнка: Рюмина Авдотья Михайловна

Слободка, Черемисская волость, Макарьевский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close