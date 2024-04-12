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Рюмин Яков Емельянович

Место рождения

Слободка, Черемисская волость, Макарьевский уезд

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Рюмин Емельян Егорович

Мать: Рюмина Ульяна

Слободка, Черемисская волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
1848

Сын: Рюмин Дмитрий Яковлевич

Мать ребёнка: Рюмина Ирина Григорьевна

Слободка, Черемисская волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Настасья Яковлевна

Мать ребёнка: Рюмина Ирина Григорьевна

Слободка, Черемисская волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Рюмина Ирина Григорьевна

Слободка, Черемисская волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Василиса Яковлевна

Мать ребёнка: Рюмина Ирина Григорьевна

Слободка, Черемисская волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
1856

Сын: Рюмин Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Рюмина Ирина Григорьевна

Слободка, Черемисская волость, Макарьевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рюмина Ирина Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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