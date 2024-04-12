Рюмин Яков Емельянович
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Рюмин Емельян Егорович
Мать: Рюмина Ульяна
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Рюмина Ирина Григорьевна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Настасья Яковлевна
Мать ребёнка: Рюмина Ирина Григорьевна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Рюмина Ирина Григорьевна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Василиса Яковлевна
Мать ребёнка: Рюмина Ирина Григорьевна
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Рюмина Ирина Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рюмина Ирина Григорьевна
Смерть
Неизвестно