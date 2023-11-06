Рюмина Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рюмина Ульяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Рюмин Яков Емельянович

Отец ребёнка: Рюмин Емельян Егорович

Слободка, Черемисская волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
1828

Сын: Рюмин Дмитрий Емельянович

Отец ребёнка: Рюмин Емельян Егорович

Слободка, Черемисская волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Оксинья Емельяновна

Отец ребёнка: Рюмин Емельян Егорович

Слободка, Черемисская волость, Макарьевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рюмин Емельян Егорович

Смерть
Неизвестно
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