Рюмина Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Рюмин Емельян Егорович
Рождение ребёнка
1828
Сын: Рюмин Дмитрий Емельянович
Отец ребёнка: Рюмин Емельян Егорович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Оксинья Емельяновна
Отец ребёнка: Рюмин Емельян Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно