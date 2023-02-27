(Фисенко) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1801
Отец ребёнка: Фисенко Аким
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Фисенко Аким
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Фисенко Аким
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Фисенко Аким
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Фисенко Аким
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Пелагея Акимовна
Отец ребёнка: Фисенко Аким
Рождение ребёнка
1818
Сын: Фисенко Иван
Отец ребёнка: Фисенко Аким
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Прасковья Акимовна
Отец ребёнка: Фисенко Аким
Место жительства
1835
Смерть
Неизвестно