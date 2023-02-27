(Фисенко) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фисенко) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Сын: Фисенко Михаил Акимович

Отец ребёнка: Фисенко Аким

Рождение ребёнка
1808

Сын: Фисенко Семён Акимович

Отец ребёнка: Фисенко Аким

Рождение ребёнка
1809

Сын: Фисенко Карп Акимович

Отец ребёнка: Фисенко Аким

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Фисенко Иван Акимович

Отец ребёнка: Фисенко Аким

Рождение ребёнка
1815

Сын: Фисенко Вакул Акимович

Отец ребёнка: Фисенко Аким

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Пелагея Акимовна

Отец ребёнка: Фисенко Аким

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Фисенко Иван

Отец ребёнка: Фисенко Аким

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Прасковья Акимовна

Отец ребёнка: Фисенко Аким

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Место жительства
1835
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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