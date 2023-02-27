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Фисенко Семён Акимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1777 г.р.

Мать

1790 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Фисенко Аким

Мать: (Фисенко) Анна

Рождение ребёнка
1832

Сын: Фисенко Наум

Мать ребёнка: (Фисенко) Параскева

Место жительства
1835
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Фисенко Матвей

Мать ребёнка: (Фисенко) Параскева

Смерть
Неизвестно

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