Фисенко Семён Акимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Фисенко Аким
Мать: (Фисенко) Анна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Фисенко Наум
Мать ребёнка: (Фисенко) Параскева
Место жительства
1835
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1843
Сын: Фисенко Матвей
Мать ребёнка: (Фисенко) Параскева
Смерть
Неизвестно