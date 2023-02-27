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Фисенко Иван Акимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Фисенко Аким

Мать: (Фисенко) Анна

Рождение ребёнка
1831

Сын: Фисенко Аврам

Мать ребёнка: (Фисенко) Прасковья

Рождение ребёнка
1833

Сын: Фисенко Степан

Мать ребёнка: (Фисенко) Прасковья

Рождение ребёнка
1835

Сын: Фисенко Николай

Мать ребёнка: (Фисенко) Прасковья

Место жительства
1835
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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