Фисенко Иван Акимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Фисенко Аким
Мать: (Фисенко) Анна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Фисенко Аврам
Мать ребёнка: (Фисенко) Прасковья
Рождение ребёнка
1833
Сын: Фисенко Степан
Мать ребёнка: (Фисенко) Прасковья
Рождение ребёнка
1835
Сын: Фисенко Николай
Мать ребёнка: (Фисенко) Прасковья
Место жительства
1835
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно