(Фисенко) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Фисенко) Прасковья

(Фисенко) Прасковья

Место рождения

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Фисенко Аврам

Отец ребёнка: Фисенко Иван Акимович

Рождение ребёнка
1833

Сын: Фисенко Степан

Отец ребёнка: Фисенко Иван Акимович

Рождение ребёнка
1835

Сын: Фисенко Николай

Отец ребёнка: Фисенко Иван Акимович

Место жительства
1835
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.