(Фисенко) Прасковья
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Сын: Фисенко Аврам
Отец ребёнка: Фисенко Иван Акимович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Фисенко Степан
Отец ребёнка: Фисенко Иван Акимович
Рождение ребёнка
1835
Сын: Фисенко Николай
Отец ребёнка: Фисенко Иван Акимович
Место жительства
1835
Смерть
Неизвестно