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Фисенко Вакул Акимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1777 г.р.

Мать

1790 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Фисенко Аким

Мать: (Фисенко) Анна

Место жительства
1835
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Фисенко Матвей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Фисенко Павел

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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