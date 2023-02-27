Фисенко Вакул Акимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Фисенко Аким
Мать: (Фисенко) Анна
Место жительства
1835
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1844
Сын: Фисенко Матвей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1849
Сын: Фисенко Павел
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно