Калекин Рувим (Руфь)
Место рожденияМало- Читканское селение, Баргузинский округ
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: Калека Лейба (Леонтий)
Мать: Калека Малка Энуховна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калекин Яков Рубович
Мать ребёнка: Калекина Эстя Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калекин Абба (Абрам)
Мать ребёнка: Калекина Эстя Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калекин Хаим
Мать ребёнка: Калекина Эстя Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калекин Леонтий
Мать ребёнка: Калекина Эстя Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калекин Ананий
Мать ребёнка: Калекина Эстя Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Калекина Эстя Яковлевна
Рождение ребёнка
1882
Сын: Калекин Матвей
Мать ребёнка: Калекина Эстя Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1886
Сын: Калекин Энох
Мать ребёнка: Калекина Эстя Яковлевна
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Гершевич (Калекина) Гольда Руфовна
Мать ребёнка: Калекина Эстя Яковлевна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Мотыльская (Калекина) Хася Рувимовна
Мать ребёнка: Калекина Эстя Яковлевна
Смерть
Неизвестно