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Калекин Рувим (Руфь)

Место рождения

Мало- Читканское селение, Баргузинский округ

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Калека Лейба (Леонтий)

Мать: Калека Малка Энуховна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калекин Яков Рубович

Мать ребёнка: Калекина Эстя Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калекин Абба (Абрам)

Мать ребёнка: Калекина Эстя Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калекин Хаим

Мать ребёнка: Калекина Эстя Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калекин Леонтий

Мать ребёнка: Калекина Эстя Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калекин Ананий

Мать ребёнка: Калекина Эстя Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калекина Эстя Яковлевна

Рождение ребёнка
1882

Сын: Калекин Матвей

Мать ребёнка: Калекина Эстя Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Калекин Энох

Мать ребёнка: Калекина Эстя Яковлевна

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Гершевич (Калекина) Гольда Руфовна

Мать ребёнка: Калекина Эстя Яковлевна

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Мотыльская (Калекина) Хася Рувимовна

Мать ребёнка: Калекина Эстя Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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