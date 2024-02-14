Калека Малка Энуховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калека Малка Энуховна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1860 г.р.
Около 1867 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калека Лейба (Леонтий)

Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Калекин Рувим (Руфь)

Отец ребёнка: Калека Лейба (Леонтий)

Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Калекин Матвей

Отец ребёнка: Калека Лейба (Леонтий)

Смерть
Неизвестно

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