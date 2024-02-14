Калека Малка Энуховна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калека Лейба (Леонтий)
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Калекин Рувим (Руфь)
Отец ребёнка: Калека Лейба (Леонтий)
Рождение ребёнка
Около 1867
Сын: Калекин Матвей
Отец ребёнка: Калека Лейба (Леонтий)
Смерть
Неизвестно