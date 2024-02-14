Калека Лейба (Леонтий)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиОколо 1907
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: Калекин Гершко
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Калека Малка Энуховна
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Калекин Рувим (Руфь)
Мать ребёнка: Калека Малка Энуховна
Рождение ребёнка
Около 1867
Сын: Калекин Матвей
Мать ребёнка: Калека Малка Энуховна
Смерть
Около 1907