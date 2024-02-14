Калека Лейба (Леонтий) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалека Лейба (Леонтий)

Калека Лейба (Леонтий)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Около 1907

Пол

Мужской

Отец

1805 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Около 1860 г.р.
Около 1867 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: Калекин Гершко

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калека Малка Энуховна

Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Калекин Рувим (Руфь)

Мать ребёнка: Калека Малка Энуховна

Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Калекин Матвей

Мать ребёнка: Калека Малка Энуховна

Смерть
Около 1907

Мы используем куки для улучшения работы сайта.