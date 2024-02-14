Калекин Абба (Абрам)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Калекин Рувим (Руфь)
Мать: Калекина Эстя Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Калекина) Ципа
Мать ребёнка: Калекина Ривекка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Калекина) Роня
Мать ребёнка: Калекина Ривекка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Калекина Ривекка
Рождение ребёнка
07.05.1907
Дочь: Эренпрайс (Калекина) Вера
Мать ребёнка: Калекина Ривекка
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Калекина Ривекка
Смерть
Неизвестно