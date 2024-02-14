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Калекин Абба (Абрам)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Калекин Рувим (Руфь)

Мать: Калекина Эстя Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Калекина) Ципа

Мать ребёнка: Калекина Ривекка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Калекина) Роня

Мать ребёнка: Калекина Ривекка

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калекина Ривекка

Рождение ребёнка
07.05.1907

Дочь: Эренпрайс (Калекина) Вера

Мать ребёнка: Калекина Ривекка

Рождение ребёнка
1914

Сын: Калекин Фрол (Рафаил)

Мать ребёнка: Калекина Ривекка

Смерть
Неизвестно

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