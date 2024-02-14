Калекина Ривекка
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Леонтий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Калекина) Ципа
Отец ребёнка: Калекин Абба (Абрам)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Калекина) Роня
Отец ребёнка: Калекин Абба (Абрам)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Калекин Абба (Абрам)
Рождение ребёнка
07.05.1907
Дочь: Эренпрайс (Калекина) Вера
Отец ребёнка: Калекин Абба (Абрам)
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Калекин Абба (Абрам)
Смерть
Неизвестно