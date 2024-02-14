Калекина Ривекка — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калекина Ривекка

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Леонтий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Калекина) Ципа

Отец ребёнка: Калекин Абба (Абрам)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Калекина) Роня

Отец ребёнка: Калекин Абба (Абрам)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калекин Абба (Абрам)

Рождение ребёнка
07.05.1907

Дочь: Эренпрайс (Калекина) Вера

Отец ребёнка: Калекин Абба (Абрам)

Рождение ребёнка
1914

Сын: Калекин Фрол (Рафаил)

Отец ребёнка: Калекин Абба (Абрам)

Смерть
Неизвестно

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