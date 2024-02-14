Калекин Леонтий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калекин Леонтий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1860 г.р.

Мать

Около 1867 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Калекин Рувим (Руфь)

Мать: Калекина Эстя Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калекин (Этингова) Цыпа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калекин Александр

Мать ребёнка: Калекин (Этингова) Цыпа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Калекин) Люба

Мать ребёнка: Калекин (Этингова) Цыпа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калекин (Этингова) Цыпа

Смерть
Неизвестно

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