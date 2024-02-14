Калекин Леонтий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Калекин Рувим (Руфь)
Мать: Калекина Эстя Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Калекин (Этингова) Цыпа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калекин Александр
Мать ребёнка: Калекин (Этингова) Цыпа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Калекин) Люба
Мать ребёнка: Калекин (Этингова) Цыпа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Калекин (Этингова) Цыпа
Смерть
Неизвестно