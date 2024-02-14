Калекин (Этингова) Цыпа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Соломон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калекин Леонтий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калекин Александр
Отец ребёнка: Калекин Леонтий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Калекин) Люба
Отец ребёнка: Калекин Леонтий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Калекин Леонтий
Смерть
Неизвестно