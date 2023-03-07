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Братухин Иван Иванович

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Место рождения

Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1705

Дата смерти

После 1765

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705

Отец: Братухин Иван Карпович

Мать: Братухина Авдотия Агафоновна

Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1725

Дочь: Семенова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Братухина Евдокия Антонова

Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1726

Сын: Братухин Пётр Иванович

Мать ребёнка: Братухина Евдокия Антонова

Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1728

Сын: Братухин Иван Иванович

Мать ребёнка: Братухина Евдокия Антонова

Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1739

Сын: Братухин Степан Иванович

Мать ребёнка: Братухина Евдокия Антонова

Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1740

Дочь: Багаева Степанида Ивановна

Мать ребёнка: Братухина Евдокия Антонова

Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Ульяна Ивановна

Мать ребёнка: Братухина Евдокия Антонова

Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Братухина Евдокия Антонова

Место жительства
Неизвестно
Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1765
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