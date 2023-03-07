Братухин Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1705
Дата смертиПосле 1765
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705
Рождение ребёнка
1725
Дочь: Семенова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Братухина Евдокия Антонова
Рождение ребёнка
1726
Мать ребёнка: Братухина Евдокия Антонова
Рождение ребёнка
1728
Мать ребёнка: Братухина Евдокия Антонова
Рождение ребёнка
1739
Мать ребёнка: Братухина Евдокия Антонова
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Багаева Степанида Ивановна
Мать ребёнка: Братухина Евдокия Антонова
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Ульяна Ивановна
Мать ребёнка: Братухина Евдокия Антонова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1765