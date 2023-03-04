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Братухин Иван Карпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1665

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1665

Отец: Братухин Карп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1701

Сын: Братухин Пётр Иванович

Мать ребёнка: Братухина Авдотия Агафоновна

Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1705

Сын: Братухин Иван Иванович

Мать ребёнка: Братухина Авдотия Агафоновна

Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Братухина Авдотия Агафоновна

Работа или профессия
Неизвестно
кузнец
Место жительства
Неизвестно
Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1710
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