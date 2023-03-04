Братухин Иван Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1665
Дата смертиПосле 1710
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1665
Отец: Братухин Карп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1701
Мать ребёнка: Братухина Авдотия Агафоновна
Рождение ребёнка
1705
Мать ребёнка: Братухина Авдотия Агафоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
кузнец
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1710