Братухина (Бехтерева) Евдокия Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБратухина (Бехтерева) Евдокия Антонова

Братухина (Бехтерева) Евдокия Антонова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1705

Дата смерти

После 1765

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1725

Дочь: Семенова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Братухин Иван Иванович

Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1726

Сын: Братухин Пётр Иванович

Отец ребёнка: Братухин Иван Иванович

Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1728

Сын: Братухин Иван Иванович

Отец ребёнка: Братухин Иван Иванович

Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1739

Сын: Братухин Степан Иванович

Отец ребёнка: Братухин Иван Иванович

Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1740

Дочь: Багаева Степанида Ивановна

Отец ребёнка: Братухин Иван Иванович

Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Ульяна Ивановна

Отец ребёнка: Братухин Иван Иванович

Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Братухин Иван Иванович

Место жительства
Неизвестно
Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1765
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close