Братухина (Бехтерева) Евдокия Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1705
Дата смертиПосле 1765
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1725
Дочь: Семенова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Братухин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1726
Отец ребёнка: Братухин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1728
Отец ребёнка: Братухин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1739
Отец ребёнка: Братухин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Багаева Степанида Ивановна
Отец ребёнка: Братухин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Ульяна Ивановна
Отец ребёнка: Братухин Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1765