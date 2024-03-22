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Братухин Пётр Иванович

Место рождения

Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1726

Дата смерти

После 1765

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Братухин Иван Иванович

Мать: Братухина Евдокия Антонова

Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Лобастова Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Братухина Епистимия Агафоновна

Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Братухин Алексей Петрович

Мать ребёнка: Братухина Епистимия Агафоновна

Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Братухин Семён Петрович

Мать ребёнка: Братухина Епистимия Агафоновна

Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Братухин Поликарп Петрович

Мать ребёнка: Братухина Епистимия Агафоновна

Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Братухин Антон Петрович

Мать ребёнка: Братухина Епистимия Агафоновна

Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Братухин Яков Петрович

Мать ребёнка: Братухина Епистимия Агафоновна

Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Братухина Епистимия Агафоновна

Место жительства
Неизвестно
Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1765
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