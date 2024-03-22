Братухин Пётр Иванович
Место рождения
Дата рождения1726
Дата смертиПосле 1765
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: Братухин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Лобастова Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Братухина Епистимия Агафоновна
Рождение ребёнка
1752
Сын: Братухин Алексей Петрович
Мать ребёнка: Братухина Епистимия Агафоновна
Рождение ребёнка
1754
Мать ребёнка: Братухина Епистимия Агафоновна
Рождение ребёнка
1758
Сын: Братухин Поликарп Петрович
Мать ребёнка: Братухина Епистимия Агафоновна
Рождение ребёнка
1762
Мать ребёнка: Братухина Епистимия Агафоновна
Рождение ребёнка
1764
Мать ребёнка: Братухина Епистимия Агафоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1765