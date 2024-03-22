Братухин Степан Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Братухин Степан Иванович

Место рождения

Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1739

Дата смерти

После 1765

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Братухин Иван Иванович

Мать: Братухина Евдокия Антонова

Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Катерина Степановна

Мать ребёнка: Токарева Марфа Яковлевна

Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Евдокия Степановна

Мать ребёнка: Токарева Марфа Яковлевна

Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Токарева Марфа Яковлевна

Смерть
После 1765
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