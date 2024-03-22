Братухин Степан Иванович
Место рождения
Дата рождения1739
Дата смертиПосле 1765
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Братухин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Катерина Степановна
Мать ребёнка: Токарева Марфа Яковлевна
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Евдокия Степановна
Мать ребёнка: Токарева Марфа Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Токарева Марфа Яковлевна
Смерть
После 1765