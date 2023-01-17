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Хомутинникова Александра Петровна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
1793

Муж: Хомутинников Михаил Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Скулябина Александра Михайловна

Отец ребёнка: Хомутинников Михаил Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Хомутинников Николай Михайлович

Отец ребёнка: Хомутинников Михаил Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Хомутинников Иван Михайлович

Отец ребёнка: Хомутинников Михаил Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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