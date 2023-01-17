Хомутинникова Александра Петровна
Место рождения
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1793
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Скулябина Александра Михайловна
Отец ребёнка: Хомутинников Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1798
Сын: Хомутинников Николай Михайлович
Отец ребёнка: Хомутинников Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1800
Сын: Хомутинников Иван Михайлович
Отец ребёнка: Хомутинников Михаил Иванович
Смерть
Неизвестно