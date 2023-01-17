Хомутинников Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения1754
Дата смерти17.10.1825 ст.
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Бракосочетание
Около 1780
Бракосочетание
1793
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Скулябина Александра Михайловна
Мать ребёнка: Хомутинникова Александра Петровна
Рождение ребёнка
1798
Сын: Хомутинников Николай Михайлович
Мать ребёнка: Хомутинникова Александра Петровна
Рождение ребёнка
1800
Сын: Хомутинников Иван Михайлович
Мать ребёнка: Хомутинникова Александра Петровна
Смерть
17.10.1825 ст.
лихорадкою