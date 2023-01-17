Хомутинников Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХомутинников Михаил Иванович

Хомутинников Михаил Иванович

avatar

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1754

Дата смерти

17.10.1825 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Хомутинников Иван Михайлович

Мать: Хомутинникова Марфа Григорьевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1780

Жена: Хомутинникова Мария Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
1793

Жена: Хомутинникова Александра Петровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Скулябина Александра Михайловна

Мать ребёнка: Хомутинникова Александра Петровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Хомутинников Николай Михайлович

Мать ребёнка: Хомутинникова Александра Петровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Хомутинников Иван Михайлович

Мать ребёнка: Хомутинникова Александра Петровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
17.10.1825 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
лихорадкою
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close