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Хомутинников Николай Михайлович
Хомутинников Николай Михайлович
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Место рождения
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
Дата рождения
1798
Дата смерти
1799
Пол
Мужской
Отец
Хомутинников Михаил Иванович
1754 г.р.
Мать
Хомутинникова Александра Петровна
1772 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЗ
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Биография
Биография
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец:
Хомутинников Михаил Иванович
Мать:
Хомутинникова Александра Петровна
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
Смерть
1799
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
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