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Хомутинников Николай Михайлович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1798

Дата смерти

1799

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Хомутинников Михаил Иванович

Мать: Хомутинникова Александра Петровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
1799
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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