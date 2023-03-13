Ильина (Ковригина) Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильина (Ковригина) Акулина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

12.03.1817

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Ковригинъ Власъ

Мать: Ковригина Евдокия Евдокимова

Рождение ребёнка
1781

Сын: Ильинъ Иванъ

Отец ребёнка: Михайловъ Илья

Барабаново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Ильинъ Василий

Отец ребёнка: Михайловъ Илья

Барабаново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайловъ Илья

Смерть
12.03.1817
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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