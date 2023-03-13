Ильина (Ковригина) Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смерти12.03.1817
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Ковригинъ Власъ
Рождение ребёнка
1781
Сын: Ильинъ Иванъ
Отец ребёнка: Михайловъ Илья
Рождение ребёнка
1785
Сын: Ильинъ Василий
Отец ребёнка: Михайловъ Илья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михайловъ Илья
Смерть
12.03.1817
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан